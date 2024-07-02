Поставляли наркотики под видом косметических средств: полицейские перекрыли наркотрафик из Европы в Украину. Фото

Правоохранители перекрыли наркотрафик из Европы, организованный жителем Киева. Злоумышленники поставляли кокаин, экстази и гашиш под видом косметических средств, а ежемесячный доход от "бизнеса" составлял более 1 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

"Наркотики и психотропы фигуранты маскировали в предметах бытовой химии и косметики. Наркобизнес организовал 33-летний киевлянин, сейчас проживающий за границей, откуда и поставлял наркотики. К незаконной деятельности он привлек еще шесть участников. В марте прошлого года стражи порядка провели первый этап спецоперации и задержали трех фигурантов, у которых изъяли кокаина на миллион гривен. Впоследствии полицейские задокументировали деятельность еще четырех человек, причастных к наркоторговле", – рассказали в пресс-службе.

29 июня полицейские реализовали второй этап спецоперации. В столице было проведено 10 одновременных санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях. Следователи изъяли более 80 г кокаина, 50 г метамфетамина, 100 таблеток МДМА.

А также электронные весы, приборы для упаковки наркотических средств под видом косметических средств, деньги в национальной и иностранной валюте, упаковочные материалы, черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка составляет более 3,5 млн грн.

Четверо участников группы задержали – следователи сообщили им о подозрении в сбыте наркотических средств группой лиц. Кроме того, обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых уже рассматривается Оболонским районным судом Киева по аналогичной статье. Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к поставке наркотиков из Европы в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве участковые офицеры полиции с поличным задержали 18-летнего парня по подозрению в сбыте наркотических средств. На месте происшествия правоохранители обнаружили 19 закладок с "товаром", которые нарушитель успел сделать.

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