Поставил на колени и бил прикладом: суд вынес приговор оккупанту из Бурятии, который пытал украинцев на Киевщине. Фото

Суд вынес приговор военнослужащему страны-террориста РФ, который угрожал убийством гражданскому. Событие произошло в 2022 году в Вышгородском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Оккупант проведет за решеткой 11 лет.

"Во время оккупации Вышгородского района, агрессоры безосновательно остановили гражданский автомобиль Daewoo Lanos. Водителя и пассажиров поставили на колени, издевались и унижали. Они били примером автомата 41-летнего владельца машины, жестоко и безосновательно допрашивали, разбили телефон. Агрессоры разбили телефон. пытаясь узнать информацию", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в полиции, одним из палачей оказался 36-летний ефрейтор из Чита Забайкальского края, старший механик отдельной мотострелковой бригады из Бурятии, вооруженных сил РФ Белик Базаржапов.

Суд признал виновным военного государства-террориста в нарушении законов и обычаев войны и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приговорили к пожизненному заключению бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры. Его признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) – госслужащий "сдавал" врагу позиции ВСУ в Николаевской области.

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