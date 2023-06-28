Пожизненное заключение: в Украине осудили экс-прокурора, который сдавал врагу позиции ВСУ в Николаевской области. Фото

В Украине приговорили к пожизненному заключению бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры. Его признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) – госслужащий "сдавал" врагу позиции ВСУ в Николаевской области.

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О приговоре предателю сообщили в Службе безопасности Украины, а также в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с представителями силовых структур РФ, используя посредника для прикрытия.

Как выяснило следствие, осужденный передавал информацию об оперативной ситуации в Николаеве и области, погибших военных и гражданских лицах, пленных, местах их содержания, результатах обстрелов Николаева, а также суточные пароли на блокпосты на территории области и т.д.

Чтобы разоблачить предателя, украинские спецслужбы провели целую операцию – передали фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ через подставное лицо, и уже через несколько дней зафиксировали их у представителя РФ, за которым также следила СБУ.

Суд назначил экс-прокурору наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что именно в тот период, когда предатель сотрудничал с РФ, в начале марта 2022 года РФ нанесла ракетный удар по военной казарме в Николаеве, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек. Родственники погибших пришли на заседание с портретами жертв удара, а во время оглашения приговора – забросали мужчину яйцами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ сообщила о подозрении экс-председателю Чабановского сельсовета в Киевской области. Злоумышленник, в прошлом возглавлявший местную ячейку запрещенной "Партии регионов", призвал своих подчиненных сдаваться оккупантам;

– СБУ задержала корректировщика ракетного удара РФ по кафе в Краматорске 27 июня. Агента спецслужб РФ, местного жителя, задержали по горячим следам сотрудники контрразведки Службы;

– также контрразведка СБУ задержала администратора прокремлевского Telegram-канала. Предатель сливал оккупантам локации ВСУ на восточном фронте.

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