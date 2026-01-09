Посеченная обломками скорая и шапка погибшего медика: последствия атаки РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

В результате террористической атаки РФ в ночь х 8 на 9 января в Дарницком рационе Киева погиб медик. Его жизнь оборвалась во время повторного прилета "Шахеда".

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Враг целенаправленно атакует гражданских.

Повторный удар

Так, в ночь на 9 января Россия нанесла по Киеву комбинированный удар. В Дарницком районе "Шахед" попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего здание было повреждено, а также ранения получили местные жители.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи, однако, в этот момент страна-террорист РФ повторно атаковала многоэтажку, в результате чего погиб один из медиков, который приехал помогать пострадавшим.

Сейчас на месте прилета остается изуродованная машина скорой помощи, возле которой погиб медицинский работник. Спецтранспорт посекло осколками, а вокруг него валяются обломки "Шахеда". На месте гибели медика осталась его красная шапка.

Что предшествовало

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 9 января, в результате российской атаки временно частично не работает общественный электротранспорт. Также внесены изменения в работу метрополитена.

