Поругался и поджег дом: в Киевской области задержали подозреваемого в умышленном убийстве. Фото

В Березане Киевской области мужчина после конфликта со знакомыми поджег частный дом, в котором они отдыхали. В результате пожара погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о возгорании частного дома в городе Березань. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 42-летней женщины.

"Выезд на место происшествия установил, что к совершению преступления причастен 47-летний местный житель. Полицейские выяснили, что фигурант отдыхал в компании знакомых: две женщины и мужчина. При употреблении спиртных напитков между присутствующими возник конфликт. Злоумышленник вышел из дома в гаражное помещение, там взял канистру с бензином и вернувшись, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег комнату. В результате чего возникло возгорание помещения", – уточнили в полиции.

Злоумышленник был задержан и ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. В настоящее время он находится в СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который в феврале 2022 года убил своего знакомого. Чтобы скрыть преступление, он зарыл тело под полом в собственном доме.

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