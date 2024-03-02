Попросил позвонить: в Киеве рецидивист избил и ограбил прохожего. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к грабежу. Злоумышленник ударил прохожего по лицу и забрал его телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на днях к ним с заявлением об ограблении в Соломенском районе обратился житель Киева.

"Правоохранители установили, что на улице к заявителю подошел неизвестный и попросил смартфон, чтобы позвонить по телефону. В дальнейшем мужчина ударил пострадавшего в лицо и скрылся с его гаджетом. Получив от мужчины детальное описание нападающего, полицейские приступили к поискам", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его – им оказался 28-летний уроженец Кировоградской области, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на пункт обмена валют в центре Киева. Чтобы найти злоумышленника, понадобилось меньше суток.

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