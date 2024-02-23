Помогли ФСБ взять под контроль интернет-трафик в Донецке: в Киеве задержали злоумышленников. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержала дельцов, которые помогли ФСБ взять под контроль почти весь интернет-трафик во временно оккупированном Донецке. В частности, наладили слежку в сети за мирным населением региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве руководителей подконтрольного ФСБ РФ интернет-провайдера из Донецка. Злоумышленники сотрудничают с агрессором на временно захваченной части Украины, но пытались "легализоваться" в столице нашего государства. По данным следствия, их интернет-провайдер обеспечивает связью штабы российских войск, местную оккупационную администрацию РФ и так называемый "силовой блок" террористической организации "днр", – говорится в сообщении

В Службе безопасности добавили, что злоумышленники помогли ФСБ взять под контроль значительную часть интернет-трафика во временно оккупированном Донецке. В частности, на серверах провайдера установлено специализированное оборудование российской спецслужбы, которое позволяет враждебная спецслужба мониторить все интернет-действия мирного населения региона.

В первую очередь, захватчики задействовали аппаратно-программный комплекс для контроля за трафиками интернет-соединений и идентификации пользователей. Полученную информацию враг использует для привлечения жителей региона и их дальнейшего привлечения к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Как установило расследование, учредителем компании является бывший сотрудник советского кдб. Еще до начала полномасштабного вторжения России он вместе со своим подчиненным переехал из Донецкой области в Киев. Находясь в столице, они дистанционно управляли интернет-провайдером, который был переоформлен по российскому законодательству и получил лицензию роскомнадзора. Также по указанию фигурантов менеджмент их компаний на временно оккупированной части восточного региона регулярно платит в оккупационный бюджет РФ "налоги и сборы", – подчеркнули в СБУ.

Во время обысков была обнаружена техника и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности, а также ⁠наличка в разных валютах на сумму 120 тысяч долларов США. Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ РФ. Злоумышленник "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.

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