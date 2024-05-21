Помогали незаконно пересекать границу через систему "Путь": на Киевщине разоблачили представителей общественной организации. Фото

Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении двум представителям общественной организации, способствовавшим незаконному пересечению границы через систему "Шлях". Стоимость "услуг" составила 40 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозят длительные сроки заключения.

"По данным следствия, выполняя функции исполнительного директора одной из местных благотворительных организаций Киевщины, подозреваемый разработал схему выезда мужчин призывного возраста за границу. Механизм заключался в том, что по его указаниям представительница этой организации обеспечивала подготовку документов, на основании которых вносили мужчин в информационную систему "Шлях" как водителей предприятий, которые якобы перевозят гуманитарные грузы. В дальнейшем это позволяло им беспрепятственно пересекать государственную границу Украины", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, стоимость такой "услуги" составила 40 тысяч гривен. Часть военнообязанных мужчин, воспользовавшихся "услугами" подозреваемых, в Украину не вернулась. Двум злоумышленникам сообщили о подозрении, а в суд направлены ходатайства о применении им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к функционированию незаконной схемы выезда военнообязанных за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые за деньги переправляли ухилянцев через госграницу вне пунктов пропуска. "Бизнес" организовали жители Киевщины и Закарпатья, а стоимость "услуги" составила 6 тысяч долларов.

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