Переправляли уклонистов в Венгрию, пряча их от тепловизоров: полицейские Киева разоблачили злоумышленников. Фото

Правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые за деньги переправляли уклонистов через госграницу вне пунктов пропуска. "Бизнес" организовали жители Киевщины и Закарпатья, а стоимость "услуги" составляла 6 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы.

"Незаконную схему организовали двое мужчин – 30-летний житель Киевщины и его 52-летний сообщник из Закарпатья. Они подыскивали "клиентов" среди военнообязанных и предлагали им за деньги помощь по нелегальному пересечению границы вне пунктов пропуска. Стоимость такой услуги составляла 6 000 долларов", – рассказали правоохранители.

Как отметили в прокуратуре, для этого "клиентов" сначала отправляли поездом в Берегово Закарпатской области. Далее их встречали на вокзале, размещали в гостинице, а затем доставляли к месту незаконного пересечения границы и предоставляли дополнительные инструкции.

При этом фигуранты снабжали мужчин специальными маскировочными плащами, которые делали их незаметными для дронов с патрулирующих границу тепловизорами. В Венгрии уклонистов должен был встречать другой участник группы. Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов и их автомобилей изъяты деньги в разной валюте на общую сумму почти миллион гривен, плащи, тактическую одежду, "черновые" записи и телефоны.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили дельцов, которые продавали уклонцам "консульские" удостоверения для побега за границу. Стоимость всего "пакета услуг" составляла 10 тыс. долларов США из одного военнообязанного.

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