Помогала мужчинам получить инвалидность: полицейские Киева разоблачили чиноницу МСЭК. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении главе межрайонной МСЭК. Чиновница за вознаграждение помогала уклонистам получить инвалидность.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до семи лет с лишения свободы.

По словам правоохранителей, злоумышленницей оказалась жительница Киевской области, работающая в должности главы межрайонной МСЭК. В служебные обязанности женщины входило определение группы инвалидности лиц при прохождении ими медицинского осмотра.

"Фигурантка решила воспользоваться своим служебным положением и, находясь в составе комиссии МСЭК, утвердила и подписала двоим мужчинам призывного возраста третью группу инвалидности, что позволяло военнообязанным беспрепятственно пересекать границу и уклоняться от мобилизации. Один из мужчин уже успел уехать из Украины по фейковой инвалидности", – рассказали в пресс-службе.

Комиссией Центральной МСЭК фейковые диагнозы отменены, а злоумышленницы сообщены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, содействии совершению незаконной переправки лиц через государственную границу.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и Нацполиция заблокировали в Киеве очередной канал выезда за границу ухилянцев, организованный уроженцем Черниговщины. Он предлагал "клиентам" документы с поддельными выводами МСЭК.

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