Помог "заработать" на ремонте укрытия в многоэтажке: в Киевской области будут судить директора фирмы

В Киевской области будут судить директора общества за пособничество в завладении бюджетными средствами при ремонте укрытия в многоэтажке. В общей сложности был нанесен ущерб более чем на 350 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый осуществлял технадзор за ремонтом укрытия в подвальном помещении многоэтажки. Понимая, что фактически выполненные подрядчиком работы не соответствовали заявленным в отчетных документах данным, он согласовал и подписал акт приемки выполненных работ. Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, подрядная организация безосновательно получила более 350 тысяч бюджетных средств", – уточнили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по фактам пособничества в присвоении чужого имущества и служебного подлога. Ранее в суд направили обвинительный акт в отношении подрядчика, обвиняемого в завладении бюджетными средствами в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, стражи порядка сообщили о подозрении директору частного общества, который, по информации следствия, "заработал" на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи Киевской области. В общей сложности он присвоил более 500 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!