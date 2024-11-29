Помог незаконно забронировать 450 человек: прокуратура Киева подозревает экс-работника госпредприятия

Правоохранители Киева сообщили о подозрении бывшему работнику госпредприятия в изготовлении поддельных документов. Благодаря им незаконно забронировали более 450 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый, занимавший в то время должность ведущего инженера, пользуясь доступом к внутренней документации, в 2022-2024 годах подрабатывал приказы Министерства экономики Украины о включении предприятий в перечень стратегически важных", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленник добавлял в текст приказов частные предприятия, работники которых хотели получить бронирование. На самом деле они не принадлежали к стратегически важным, поэтому их сотрудники не имели оснований для бронирования. Впоследствии на основании поддельных приказов и выписок из них предприятия обращались в ТЦК для получения отсрочки от призыва на военную службу для своих работников. Благодаря этим документам было безосновательно забронировано более 450 человек.

"Также в ходе досудебного расследования установлены факты, которые могут свидетельствовать об изготовлении подозреваемым поддельных документов, предоставляющих военнообязанным право выезда за границу", – добавили в прокуратуре.

По факту препятствования деятельности Вооруженных Сил Украины ведется расследование, а бывшему работнику госпредприятия сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, переправлял ухилянцев через границу по поддельным документам под видом иностранцев. Стоимость фиктивного паспорта составила 250 евро.

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