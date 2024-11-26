Переправлял уклонистов через границу под видом иностранцев: полицейские Киева разоблачили очередную схему. Фото
Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, переправлял уклонистов через границу по поддельным документам под видом иностранцев. Стоимость фиктивного паспорта составила 250 евро.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По словам правоохранителей, они разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины, которую наладил 56-летний житель Черновицкой области.
"Фигурант подыскивал "клиентов" среди военнообязанных и предлагал им пересечь границу Украины по поддельным документам под видом иностранцев. Услугу по изготовлению фиктивного документа он оценивал в 250 евро. Кроме того, за отдельное денежное вознаграждение он предлагал услуги по сопровождению при пересечении границы", – рассказали в пресс-службе.
Правоохранители зафиксировали факт получения злоумышленником денег за фиктивный документ. Во время обыска у него изъяли более полутора миллионов гривен, "черновые" записи, документацию, а также паспорта граждан Украины и паспорт на имя иностранца. По этим фактам возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, пограничники Мукачевского отряда спасли трех украинцев, оказавшихся в ловушке на середине ледяной реки Тиса. Мужчины пытались нелегально пересечь границу с Венгрией, убегая от мобилизации.
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