В Киевской области на "горячем" задержали продавца оружия и взрывчатки. Видео

В Ирпене Киевской области правоохранители на "горячем" задержали мужчину, пытавшегося продать автомат АК-74. Кроме того, во время обысков у него нашли противопехотную гранату.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Правоохранители получили информацию о том, что 42-летний житель Ирпеня хранит и осуществляет продажу оружия и взрывоопасных предметов. Мужчина уже был ранее судим за совершение имущественного преступления. На днях сотрудники полиции задержали злоумышленника во время сбыта автомата АК-74 и магазина к нему", – рассказали в полиции.

Во время обыска у мужчины изъяли ручную гранату Ф-1 и запал к ней, а также деньги. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Киеве мужчина избил водителя Mitsubishi Lancer, а затем угнал его машину. В дальнейшем злоумышленник попал на этом автомобиле в ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время комендантского часа правоохранители остановили мотоциклиста, у которого, вероятно, обнаружили оружие и патроны. Событие произошло на блокпосте на въезде в столицу.

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