Полиция Киева расследует факт препятствования профессиональной деятельности журналиста Николова

Правоохранители Киева открыли уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста. Из собственных источников нам стало известно, что речь идет об учредителе проекта "Наши деньги" Юрии Николове.

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Виновным грозит штраф, либо арест сроком до 6 месяцев, либо ограничением свободы сроком до четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили информацию, где группа лиц своими действиями пытается оказать влияние на одного из корреспондентов украинского Интернет-издания. Указанная информация была сразу зарегистрирована, проведена проверка", – говорится в сообщении.

По этому факту открыто производство частью 2 статьи 171 УК – влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им своих профессиональных обязанностей.

"В рамках досудебного расследования правоохранители проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению лиц правонарушителей и привлечению их к ответственности", – уточнили в полиции.

Из собственных источников нам стало известно, что речь идет об учредителе проекта "Наши деньги" Юрии Николове. Ранее, на своей странице в соцсети Facebook он сообщил, о том, что неизвестные оклеили его дверь бумагой, "ломились в дверь" и испугали его мать.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины расследует ситуацию, связанную с незаконным прослушиванием и видеосъемкой представителей журналистского проекта Bihus.Info. В ведомстве отметили, что беспрепятственная и прозрачная деятельность независимых и профессиональных СМИ является ключевым условием для прогресса Украины как демократического государства.

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