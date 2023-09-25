Полиция Киева открыла еще одно уголовное производство по факту пожара в приюте для животных "Котобаза". Фото

Правоохранители Киева открыли еще одно уголовное производство из-за пожара в приюте животных "Котобаза" на Теремках. Полицейские расследуют факт жестокого обращения с животными, в результате чего погибли 7 кошек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По факту жестокого обращения с животными следователи полиции Киева начали уголовное производство. Во время пожара в приюте для кошек в Голосеевском районе города погибли 7 животных. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все детали происшествия", – сообщили в пресс-службе.

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Напомним, что 23 сентября около 23:00 часов на улице Заболотного произошел пожар в приюте для животных "Котобаза" ("Котохата"). Предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате возгорания, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.

По этому факту сразу было открыто уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в пятницу, 22 сентября, произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники. Огнем охватило территорию площадью 250 квадратных метров.

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