Полиция Киева открыла уголовное производство по факту пожара в приюте "Котохата". Фото

В Киеве правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара в приюте для животных в Голосеевском районе. В результате возгорания 7 кошек погибли, других удалось спасти.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Событие произошло на улице Заболотного вчера, 23 сентября, около 23:00. На место немедленно прибыли огнеборцы ГСЧС, которые ликвидировали пожар, а также правоохранители Голосеевского управления полиции и медики. Известно, что по указанному адресу волонтеры самостоятельно построили приют для кошек. Местные жители заботились о животных и наблюдали за ними", – рассказали в полиции.

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По словам правоохранителей, предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара. Остальные с ожогами были доставлены в ветеринарную клинику. По этому факту открыто уголовное производство, полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проводит следственные действия.

Правоохранители призвали всех, у кого есть информация об обстоятельствах данного пожара или они стали очевидцами, сообщить об этом по телефону дежурной части Голосеевского управления полиции (063) 445 79 73 или на спецлинию 102.

Как сообщал OBOZREVATEL вечером в субботу, 23 сентября, в Киеве прогремел взрыв на Теремках. Местные говорят, что неизвестные взорвали "Котобазу" – место для кормления, лечения и помощи котам, расположенное в бойлерной во дворе дома по адресу улица Академика Заболотного, 76а.

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