Поджег 13 автомобилей военнослужащих: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в поджоге автомобилей военнослужащих. Всего в 2023 году он повредил 13 машин.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие 8 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Для раскрытия этих дерзких преступлений были привлечены лучшие оперативники и следователи полиции столицы и в результате кропотливой работы правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 35-летний местный житель, который переехал в город Киев из другого региона в 2014 году. Нарушитель производил самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобиле военных", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан во время закладки зажигательного устройства на очередной военный автомобиль. Следователи доказали причастность фигуранта к поджогу 13 автомобилей. Суд признал обвиняемого виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенного путем поджога.

Напомним, в Киеве трое неизвестных ночью подожгли машину военных, которую должны были отремонтировать в столице. Уничтоженный автомобиль использовался для эвакуации раненых на фронте бойцов.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины совместно с полицией Киевщины задержали в регионе двух поджигателей, успевших уничтожить три военных и волонтерских автомобиля. Злоумышленниками оказались житель Черкасщины и его сожительница.

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