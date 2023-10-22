Полицейские задержали украинца РФ, обокравшего дом в Ирпене: вынес технику, золото и $50 тыс. Фото

Правоохранители задержали уроженца РФ, подозреваемого в причастности к краже в особо крупных размерах. Злоумышленник в Ирпене Киевской области проник в дом и вынес ноутбуки, золото и 50 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, к ним обратился житель Ирпеня и сообщил, что в его дом проник неизвестный и вынес оттуда оргтехнику, золотые украшения и деньги.

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"Полицейские оперативно разыскали злоумышленника. Им оказался 36-летний уроженец российской федерации, который проживает в Киеве, а в Ирпене снимает жилье. Во время обысков сотрудники полиции обнаружили похищенные вещи и деньги. В настоящее время правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям", – рассказали в пресс-службе.

По факту похищения чужого имущества, совершенного в особо крупных размерах, в условиях военного положения, соединенного с проникновением в жилье, открыто уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве оперативники задержали мужчину, подозреваемого в краже денег из автомобиля. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

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