Полицейские Киевщины задержали гипнотизера, который "покупал" товары за фальшивые купюры. Видео

Правоохранители Киевской области задержали иностранца, который с помощью навыков гипноза и фальшивых денег обманывал украинцев. Жертвами злоумышленника стали не менее 10 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Ирины Прянишниковой, злоумышленником оказался гражданин другой страны, который в течение последних 20 лет он ездил по областям Украины и обманывал там людей с помощью своих способностей.

В частности, среди пострадавших была сотрудница салона красоты. По ее словам, в их заведение зашел муж и стал спрашивать о подарочных сертификатах, для того чтобы якобы сделать своей жене подарок.

В разговоре с девушкой он постоянно пытался ее заговорить и в то же время очень спешил. Терминал не работал, потому он дал сотруднице салона "200 евро". Он всячески демонстрировал якобы подлинность купюры, после этого получив сертификат и все остальное, ушел. Только после этого девушка осознала, что с купюрой что-то не так, а через сутки прочла похожую историю в новостях.

В полиции подчеркнули, что злоумышленник работал по достаточно хитрой схеме. Он использовал сувенирные купюры, на которых это писалось на иностранном языке, номиналом ноль евро. Затем он ручкой дорисовывал цифры.

Злоумышленник был обнаружен и задержан в Киеве. Жертвами "деятельности" гипнотизера стали не менее 10 человек. Правоохранители сообщили мужчине о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Якобы он представился другим человеком и похитил электросамокат из почтового отделения.

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