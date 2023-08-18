На Киевщине ликвидировали международный канал торговли людьми: организатор ежедневно "зарабатывал" $1,5 тыс. Фото и видео

Правоохранители Киевской области ликвидировали международный канал торговли людьми. Злоумышленники вербовали украинок для занятия проституцией за границей, организатор схемы ежедневно "зарабатывал" 1,5 тыс. долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок в возрасте от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле. Пользуясь уязвимым состоянием и потребностью в деньгах, мужчина вербовал девушек", – рассказали в пресс-службе.

Во время проведения оперативных действий работники управления миграционной полиции на одном из пограничных пунктов пропуска Львовщины помешали вывозу украинки на подобную "работу".

Ежедневный заработок злоумышленника составил более 1,5 тысяч долларов. Он также помогал с оформлением документов для выезда за границу. Задержанному сообщили о подозрении по факту торговли людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевщины разоблачили международный канал торговли людьми. Злоумышленница вместе с пособиями продавала женщин в сексуальное рабство, а ежемесячный доход от "работы" одной девушки составлял более 15 тысяч евро.

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