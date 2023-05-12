Полицейские Киева разоблачили рецидивиста-мошенника, который обманул 34 человека: "продал" товаров более чем на 200 тыс. грн. Фото и видео

Правоохранители Киева разоблачили предполагаемого серийного интернет-мошенника. Мужчина, ранее имевший проблемы с законом, "продал" 34 гражданам технику на сумму около 220 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступали заявления от граждан Украины, обманутых интернет-мошенниками. Они сообщали, что оплатили заранее продавцам деньги за выбранный в интернете товар, но не получили ни заказа, ни возврата средств.

"Как стало известно, нарушитель в период с августа 2022 года по настоящее время использовал сайт "OLX" для реализации товаров. Под предлогом продаж телефонов, игровых приставок, бытовых вещей и другой техники он обманул 34 человека, а сумма ущерба составляет около 220 тысяч гривен. Граждане перечисляли средства на указанные аферистом реквизиты, но купленные вещи так и не получали", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 20-летний уроженец Сумской области, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. По факту мошенничества открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить рецидивиста, который обманывал продавцов цветочных магазинов. Чтобы вызвать доверие, обвиняемый одевал военную форму, а вместо расчета за товары предоставлял поддельные платежные квитанции.

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