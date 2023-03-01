Полицейские Киева разоблачили предпринимателя, который поставлял военным опасные консервы. Фото

Правоохранители Киева разоблачили 43-летнего предпринимателя, подозреваемого в изготовлении и поставке опасных продуктов питания военным. В общей сложности злоумышленник продал воинским частям Нацгвардии Украины "товар" на сумму более 9,1 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 43-летний директор предприятия по изготовлению пищевой продукции поставлял в воинские части Национальной гвардии Украины некачественные консервы.

"Предприятие обязывалось обеспечивать качественным питанием личный состав военнослужащих, однако нарушило требования договора. Мужчина решил производить консервированную мясо-растительную продукцию, не соответствующую в полной мере нормам законодательства в сфере обращения пищевых продуктов. В частности, государственному стандарту Украины по изготовлению консервов", – рассказали в полиции.

Согласно выводам лабораторных исследований, продукция предприятия непригодна к употреблению. По отдельным показателям изготовленное опасно и может оказать вредное влияние на здоровье человека.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, они совместно с полицейскими сообщили злоумышленнику о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Предприниматель поставил военным недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн. грн. Правоохранители продолжают расследование по этому факту.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику Киевской таможни. Имея доступ на склады ведомства, он за два года похитил товаров более чем на 40 млн грн.

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