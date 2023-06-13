Полицейские Киева разоблачили дельцов, которые используя деньги украинцев, выплачивали дивиденды гражданам РФ

Правоохранители Киева разоблачили очередную схему "отмывания" денег, полученных преступным путем. Злоумышленники совершали скрытые финансовые операции на территории Украины и РФ, в результате чего украинцы вкладывали свои деньги, которые в дальнейшем попадали в страну-террорист.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Правонарушителям грозит до 8 лет лишения свободы.

"Установлено, что организатор с соучастниками создала с использованием подконтрольных веб-ресурсов платежный механизм. Он позволяет осуществлять скрытые финансовые операции, активно используемые гражданами государства-агрессора и действовавшие на территории Украины. Основной целью было привлечение активов от физических лиц с целью их якобы дальнейшей реализации путем электронных торгов, инвестирования в криптовалютные токены и в отрасль выращивания медицинского каннабиса", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители получили доказательства, подтверждающие получение выплат гражданами страны-террориста РФ от вкладов граждан Украины. Кроме того, полицейские приняли меры для прекращения функционирования схемы, а также блокирования вывода активов полученных незаконным путем.

По факту легализации имущества, полученного преступным путем, открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители разоблачили масштабную международную схему по отмыванию средств, полученных незаконным путем, и нелегальному обмену криптовалют. Таким образом, участники группировки перемещали активы внутри страны и за рубеж.

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