В Киеве рецидивист организовал притон и склонял детей употреблять наркотики: у него изъяли ''товар'' на 1 млн грн. Фото

В Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в организации работы наркопритона. Злоумышленник склонял несовершеннолетних употреблять запрещенные вещества, а во время обысков у него изъяли "товар" примерно на 1 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, во время реализации они разоблачили наркосбытчика. При задержании полицейские изъяли у злоумышленника 50 граммов солей, 3 таблетки экстази. Дома у него обнаружили "товар" на сумму около 1 млн грн.

"В ходе досудебного расследования мы установили, что 23-летний мужчина ранее судим за совершение преступлений против собственности и незаконные операции с наркотиками, хранит и сбывает запрещенные вещества. Кроме того, злоумышленник обустроил в собственной квартире место для употребления запрещенных средств и склонял к употреблению наркотиков несовершеннолетних", – рассказали в полиции.

По этому факту было открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 250 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на станции метрополитена у пассажира обнаружили мефедрон. Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители нашли в доме "домашнюю" лабораторию по изготовлению наркотиков и 30 кг уже готового к сбыту вещества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!