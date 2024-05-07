Похищали людей и требовали у них деньги: в Киевской области будут судить четырех злоумышленников. Фото и видео

В Киевской области будут судить организованную преступную группу, которая занималась вымогательством, разбойными нападениями и похищением людей. Чтобы получить деньги, злоумышленники избивали и пытали своих жертв.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в составе организованной преступной группы действовали жители Софиевской Борщаговки. По надуманному поводу они требовали от местных жителей, угрожали им расправой и применяли физическую силу. Одного из потерпевших обвиняемые затолкали в машину и привезли в гараж. У него отобрали мобильный телефон, банковские карты, с которых в дальнейшем сняли имеющиеся на счету средства. Мужчине приказали раздеться и залезть в яму в гараже, накрыли ее досками, требуя уплаты 40 тыс. грн", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что другого потерпевшего также незаконно удерживали и заставляли выполнять действия, унижающие честь и достоинство человека. Кроме того, один из обвиняемых избивал его по лицу и голове, а затем причинил раскаленным металлическим предметом термический ожог на грудной клетке. После угроз и психологического давления потерпевший передал злоумышленникам деньги.

Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения. Угрожая ножом, злоумышленник требовал у работниц деньги.

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