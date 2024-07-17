В Киеве на Позняках столкнулись легковушка и маршрутка: на месте аварии заметили несколько скорых. Фото

В Дарницком районе Киева в среду, 17 июля, произошла авария с участием легковушки и маршрутки. На место происшествия приехало несколько машин скорой помощи и правоохранители, образовалась пробка.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"На улице Драгоманова серьезная авария с пострадавшими при участии легковушки Mitsubishi и маршрутного автобуса. На месте работают врачи и правоохранители. Движение транспорта в обоих направлениях ограничено", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть последствия аварии.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области пьяный водитель на скорости не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась и зацепила 15-летнюю девочку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. В Оболонском районе Киева в воскресенье, 14 июля, поздно вечером произошла авария с участием легковушки и мусоровоза. В результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева во вторник, 16 июля, вблизи кинотеатра "Киевская Русь" трамвай сошел с рельсов и повредил припаркованный автомобиль. В результате ДТП было затруднено движение авто на улице Коперника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!