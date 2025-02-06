Погибла женщина и пострадали 16 человек: в Киеве будут судить водителя маршрутки, совершившего смертельное ДТП. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, совершил смертельное ДТП. Обвиняемый за рулем маршрутки протаранил легковушку, в результате чего один человек погиб, а еще 16 – пострадали.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, смертельная авария на Столичном шоссе произошла в сентябре 2024 года. Тогда 53-летний водитель микроавтобуса Merсedes перевозил пассажиров по маршруту сообщением Демеевщина – Киев. В ходе поездки он превысил максимально разрешенную скорость и на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Ford.

"В результате ДТП автобус с пассажирами перевернулся, а 44-летняя водитель Ford получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Также пострадали 16 пассажиров микроавтобуса Merсedes, в возрасте от 12 до 67 лет", – уточнили в полиции.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему смертельное ДТП на Печерске. Водитель внедорожника в состоянии опьянения на скорости 130 км/ч протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги, находившиеся в последнем авто.

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