Поджигатель офиса Денисовой ранее пикетировал офис Уполномоченного по правам человека. Фото

Вероятный поджигатель офиса омбудсмена Людмилы Денисовой в Киеве ранее неоднократно устраивал пикеты под админзданием и жил перед входом в палатке. Свои акции он проводил несколько лет подряд.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из Facebook-страницы Константина М. Кроме того, мужчина делился в соцсети "своим опытом" пребывания "за закрытыми дверями психбольниц". В одном из своих постов он утверждал, что на нем якобы "испытывали психотропные препараты".

Также Константин М. писал, что во время пикетов по ночам его "вытягивали за ноги и избивали, ломали палатку и угрожали сжечь".

В одном из комментариев под собственным постом пользователь Facebook жаловался на приступ, который произошел во время пикета. Он считает, что так власти пытались ему помешать.

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Мужчина описал свои симптомы как "спазмы, которые схватили за горло и стали душить".

"Позже узнал, что существуют разного рода пушки, которые способны провоцировать такие процессы и даже останавливать сердце", – заявлял задержанный в соцсети.

На его странице есть и полевые заметки о жизни в лесу в палатке, о поисках бога и множество гомофобных материалов и текстов.

По предварительной информации от источника нашего издания, задержанному придется пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что 26 августа в офис омбудсмена Денисовой мужчина бросил "коктейль Молотова".

В полиции Киева рассказали, что подозреваемый 1970 года рождения задержан. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ночь на 1 августа в Киеве неизвестные подожгли служебный автомобиль посольства Грузии в Украине. В результате происшествия никто не пострадал.