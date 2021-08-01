В Киеве подожгли автомобиль посольства Грузии

В ночь на воскресенье, 1 августа, в Киеве неизвестные подожгли служебный автомобиль посольства Грузии в Украине. В результате происшествия никто не пострадал.

ЧП случилось в Печерском районе возле многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, огонь удалось ликвидировать спустя 15 минут после начала пожара. Кроме того, в результате ЧП никто не пострадал. Автомобиль получил частичные повреждения.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

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К слову, в Киеве в ночь с 28 на 29 июля на Поздняках неизвестные облили и подожгли Range Rover Evoque. Якобы машина принадлежит украинскому блогеру и предпринимателю Юлии Кошевой.

Напомним, в пригороде Киева произошел пожар возле жилого комплекса "Львовский", что в Петропавловской Борщаговке – там сгорели несколько автомобилей.

Также под Киевом на Бориспольском шоссе загорелся автомобиль. Машина вспыхнула прямо во время движения по трассе в направлении к аэропорту "Борисполь".

В Киеве также подожгли автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Пожар ликвидировали через несколько минут, однако огонь все равно существенно повредил транспортное средство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сгорел личный автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу. Он считает, что машину подожгли по политическим мотивам.