В Киеве подожгли автомобиль посольства Грузии

София Ковнир
София Ковнир
Криминал
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В Киеве подожгли автомобиль посольства Грузии

В ночь на воскресенье, 1 августа, в Киеве неизвестные подожгли служебный автомобиль посольства Грузии в Украине. В результате происшествия никто не пострадал.

ЧП случилось в Печерском районе возле многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, огонь удалось ликвидировать спустя 15 минут после начала пожара. Кроме того, в результате ЧП никто не пострадал. Автомобиль получил частичные повреждения.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

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К слову, в Киеве в ночь с 28 на 29 июля на Поздняках неизвестные облили и подожгли Range Rover Evoque. Якобы машина принадлежит украинскому блогеру и предпринимателю Юлии Кошевой.

Напомним, в пригороде Киева произошел пожар возле жилого комплекса "Львовский", что в Петропавловской Борщаговке – там сгорели несколько автомобилей.

Также под Киевом на Бориспольском шоссе загорелся автомобиль. Машина вспыхнула прямо во время движения по трассе в направлении к аэропорту "Борисполь".

В Киеве также подожгли автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Пожар ликвидировали через несколько минут, однако огонь все равно существенно повредил транспортное средство.

Где находится посольство Грузии в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сгорел личный автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу. Он считает, что машину подожгли по политическим мотивам.

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