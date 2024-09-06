В Киеве подожгли авто ВСУ: по горячим следам задержали двух злоумышленников. Фото и видео

В Киеве сотрудники СБУ и полиции задержали двух мужчин за поджог авто ВСУ. Заработать "легкие" деньги двум злоумышленникам предложили представители вражеской спецслужбы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"Было установлено, что двое мужчин, 25 и 26 лет, приехали в Киев в поисках работы и, не задумываясь о последствиях, стали работать на врага. Сообщники нашли объявление в интернете, где вражеские спецслужбы предлагали за деньги совершать поджоги военных авто и, согласившись на их предложение, подожгли военный автомобиль в Дарницком районе", – рассказали правоохранители.

Поджигатели были уверены, что их не разоблачат правоохранители, ведь они действовали ночью и использовали средства конспирации, как советовали российские агенты.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленников задержали "по горячим следам". Ими оказались жители Донецкой и Днепропетровской областей. В столице они сначала строили укрытие в детсадах, но со временем пошли на сотрудничество с агрессором в обмен на "легкие деньги".

По факту препятствования законной деятельности ВСУ возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двух авто полиции. За такую "работу" злоумышленнику обещали 6 тысяч долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!