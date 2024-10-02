Поджигали авто военных по заказу спецслужб РФ: в Киеве задержали четырех злоумышленников. Фото и видео

Сотрудники СБУ и полиции задержали еще четырех поджигателей военных автомобилей в Киеве по заказу спецслужб РФ. Двое злоумышленников раньше имели проблемы с законом.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве еще четырех приспешников спецслужб России, поджигавших авто Сил обороны. Злоумышленниками оказались трое местных мужчин и одна наркозависимая женщина в возрасте от 21 до 34 лет. Двое из фигурантов уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю", – рассказали в СБУ.

По словам правоохранителей, раньше все злоумышленники отдельно друг от друга искали скорый заработок на Telegram-каналах. Таким образом, они попали "во внимание" российских спецслужб, которые предложили им деньги в обмен на сотрудничество.

По указанию окупантов их приспешники подыскивали места парковки военных авто, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей. В течение суток злоумышленники сожгли два служебных внедорожника и мультивен украинских защитников, которые находились в столице после выполнения боевых задач на фронте.

"Находясь с поличным, злоумышленники фиксировали возгорание на камеры своих мобильных телефонов для "отчетов" российским кураторам. Все четыре злоумышленника были задержаны в течение нескольких часов "по горячим следам" после совершения преступлений", – добавили правоохранители.

Злоумышленникам сообщили о подозрении и избрали им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали еще двух злоумышленников, поджигавших авто украинских военных в Ивано-Франковске. На страну-агрессора РФ таким образом работали 24-летняя местная жительница и ее 40-летний сосед.

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