Поджигали военные авто на заказ: в Ивано-Франковске задержали российских приспешников. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали еще двух злоумышленников, которые поджигали авто украинских военных в Ивано-Франковске. На страну-агрессора РФ таким образом работали 24-летняя местная жительница и ее 40-летний сосед.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора. Оба вражеских приспешника искали быстрый заработок в Telegram-каналах. В конце концов на женщину вышел представитель России и предложил ей деньги в обмен на сотрудничество.

Больше всего россиян интересовали военные авто, которые находились на Прикарпатье на техобслуживании после выполнения боевых задач на фронте.

"Чтобы не искать и не палить эти машины самой, фигурантка привлекла сообщника. Во время выхода "на дело" злоумышленник соблюдал меры конспирации: действовал в темное время суток, прятал лицо и одевал защитные перчатки. Впрочем, такие меры не помогли злоумышленнику", – сказано в сообщении.

В начале сентября ночью он облил легковоспламеняющимся веществом микроавтобус и поджег его. Мужчина снял процесс горения на телефон и скрылся с места происшествия.

После поджога камуфлированного микроавтобуса и самого поджигателя, и его сообщницу задержали по горячим следам. У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для связи с заказчиком.

Следователи СБУ сообщили обоим приспешникам РФ о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога). Задержанные находятся под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Следователи также устанавливают лиц, по заказу которых совершались эти противоправные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали злоумышленника, который по заданию российских спецслужб устроил серию поджогов в Закарпатье. В частности, мужчина поджег автомобили Вооруженных сил Украины и Красного Креста.

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