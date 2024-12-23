Поджигали авто военных и отделения Укрпочты: в Киеве задержали двух злоумышленников. Фото

В Киеве сотрудники СБУ на Нацполиции задержали двух злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к поджогам отделений Укрпочты и автомобилей военных по заказу вражеской спецслужбы. Злоумышленниками оказались 41-летний и 15-летний жители города.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"В Киеве задержан 41-летний автомеханик столичной СТО, который по заказу фсб поджег местное отделение Укрпочты и два авто украинских военных. Чтобы "скрыто" совершить поджог, в качестве зажигательной смеси фигурант использовал бензин, который слив из баков частных машин, проходивших у него техобслуживания", – рассказали правоохранители.

Чтобы уничтожить доказательства причастности к преступлению, мужчина порезал на металлолом велосипед, по которому передвигался по городу для проведения доразведки потенциальных целей.

Другим задержанным является 15-летний житель столицы, который поджег еще одно почтовое отделение и отправил своему российскому куратору "отчет" возгорания.

"Несовершеннолетний киевлянин ночью разбил стеклянную дверь отделения почты и разлил в помещении зажигательную жидкость, поджег ее и скрылся", – добавили правоохранители.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали двух молодых людей, которые, по информации следствия, причастны к поджогу военного автомобиля в Святошинском районе Киева. Куратор российской спецслужбы обещал им 1 тысячу долларов США за "работу", денег они так и не получили.

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