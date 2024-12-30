Среди задержанных военный-контрактник: разоблачены злоумышленники, которые поджигали релейные шкафы на железной дороге Киевщины. Фото и подробности

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали трех злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к поджогу релейных шкафов "Укрзалізниці" в Киевской области по заказу врага. Среди них оказался военный-контрактник.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

"Да, для совершения поджогов в столичном регионе оккупанты дистанционно завербовали 22-летнего местного военного-контрактника. В подрывную деятельность он привлек двух своих безработных знакомых, которые надеялись на быстрые заработки в обмен на сотрудничество с агрессором", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Службе безопасности Украины, что злоумышленники подожгли два релейных шкафа на линиях железнодорожного сообщения, регулирующих движение поездов через Киевщину. Для совершения преступлений они приобрели легковоспламеняющуюся смесь и отвертку, которой взламывали дверцу энергоустановок, а затем обливали бензином их технологические части. Свои действия злоумышленники снимали на телефон, а видео в дальнейшем отправили заказчику.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 29-летнему, 22-летнему и 21-летнему мужчинам сообщено о подозрении в диверсии, совершенном путем поджога релейного шкафа в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к поджогам отделений Укрпочты и автомобилей военных по заказу вражеской спецслужбы. Злоумышленниками оказались 41-летний и 15-летний жители города.

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