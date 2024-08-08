Подожгли релейный шкаф "Укрзализныци": в Киеве задержали двух злоумышленников. Фото и видео

Правоохранители задержали злоумышленников, которые подожгли релейный шкаф возле грузовой станции "Укрзалізниці" в Киеве. Одним из них оказался мужчина, заинтересовавший вражескую спецслужбу своей судимостью.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины, столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве двух диверсантов, которые по указанию российской разведки готовили серию поджогов на объектах "Укрзалізниці". Основными целями врага являлись релейные шкафы сигнальных установок на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения региона. Для совершения диверсий оккупанты привлекли местного 22-летнего рецидивиста, который привлек "внимание" агрессора из-за судимости за хулиганство и мошенничество", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что в конце июля этого года на новолуния в мессенджере Telegram вышел представитель спецслужбы РФ и предложил ему сотрудничество. За деньги агрессора его приспешник сначала должен сжечь релейный шкаф возле одной из грузовых станций "Укрзалізниці" на территории Киева.

Для выполнения враждебной задачи киевлянин привлек своего 17-летнего знакомого – местного разнорабочего. Согласно инструкции вражеской спецслужбы, злоумышленники ночью провели доразведку вблизи потенциальной цели, сфотографировали ее и отправили на "согласование" своему российскому куратору. Затем они приобрели инструменты, чтобы сломать защитную панель электрооборудования и легковоспламеняющуюся смесь.

"Дождавшись сумерек, диверсанты сломали дверцу релейного шкафа и подожгли его технологическую часть. Затем фигуранты сняли возгорание на камеру мобильного телефона для "отчетности" перед оккупантами. В дальнейшем злоумышленники должны были продлить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры Киева. Сотрудники СБУ помешали враждебным планам и задержали обоих диверсантов "по горячим следам", – добавили в пресс-службе.

Во время обысков в помещениях задержанных были изъяты мобильные телефоны с поличным в пользу РФ. Также у них обнаружен "рабочий инвентарь", который использовался для совершения поджога.

По факту диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. В настоящее время рецидивист находится под стражей, а его сообщнику избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Киеве 16-летнего агента ФСБ, поджигавшего авто Сил обороны. За такую "работу" подростку обещали вознаграждение.

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