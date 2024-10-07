Подожгли авто военного, прибывшего на реабилитацию: на Киевщине задержали двух злоумышленников. Фото и видео

Правоохранители задержали в городе Белая Церковь Киевской области еще двое приспешников страны-агрессора РФ. Злоумышленники, по информации следствия, поджигали военные автомобили в столичном регионе, которые проходили реабилитацию после выполнения боевых задач на фронте.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ Киева и Киевской области и полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали в г. Белая Церковь еще двух приспешников страны-агрессора, которые поджигали автомобили военных в столичном регионе", – рассказали правоохранители.

Было установлено, что один из злоумышленников – 42-летний безработный горожанин, торговавший синтетическими наркотиками. На сотрудничество с врагом он пошел за денежное вознаграждение, которое ему было предложено в интернете. К быстрому заработку мужчина привлек своего квартиранта, 31-летнего уроженца Донбасса. Последний несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Арендодатель предложил квартиранту-переселенцу поджечь военный автомобиль в обмен на бесплатное проживание в течение месяца, часть обещанных денег и бесплатную дозу наркотиков. Чтобы исполнитель не сомневался, житель Киевщины заверил его, что поджог согласован с владельцем авто, который после этого получит страховую выплату в случае его повреждения.

"Организатор преступления снарядил молодого человека зажигательной смесью и телефоном для фиксации поджога, а сам находился неподалеку для наблюдения. Правоохранители задержали обоих злоумышленников по горячим следам после поджога автомобиля, принадлежащего военнослужащему одного из инженерно-саперных взводов Вооруженных сил Украины. Боец проходил реабилитацию после выполнения боевых задач на фронте.

Во время обысков в задержанных изъяты одежда, защитные перчатки и мобильные телефоны, которые они использовали для координации и общения с заказчиком. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и полиции задержали еще четырех поджигателей военных автомобилей в Киеве по заказу спецслужб РФ. Двое злоумышленников раньше имели проблемы с законом.

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