Поддерживали и оправдывали вооруженную агрессию РФ: о подозрении сообщили трем жителям Киевщины

Правоохранители сообщили о подозрении трем жителям Киевщины. Злоумышленники поддерживали и оправдывали вооруженную агрессию страны-террориста РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

"По данным следствия, двое жителей Броваров и Ирпеня с началом полномасштабного вторжения России в Украину активно наполняют собственные страницы в одной из запрещенных российских соцсетей контентом по поддержке и популяризации действий страны-агрессора. Распространенные путем репоста публикации касались одобрения "спецоперации" и политики оккупантов. В них выражалась приверженность государству-агрессору, его решениям и действиям по войне в Украине", – рассказали в прокуратуре.

Как отметили правоохранители, третий злоумышленник в приватном разговоре со знакомым оправдывал действия оккупантов, утверждал, что часть оккупированных территорий принадлежит РФ.

Сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении трем гражданам по фактам оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

Как сообщал OBOZ.UA, по факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, который занимался мародерством. Угрожая оружием и убийством, оккупант завладел автомобилями мирных жителей Киевщины и переправил их в Беларусь.

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