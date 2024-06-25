Под видом журналиста распространял прокремлевские нарративы: в Киеве СБУ разоблачила вражеского агитатора. Фото

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили вражеского агитатора, распространявшего прокремлевские нарративы под видом журналиста и правозащитника. Он призвал уклоняться от мобилизации, создавал искусственные конфликтные ситуации с военными, видео с конфликтами распространял в соцсетях.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевщине. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

"В Киеве разоблачили вражеского агитатора, распространявшего прокремлевские нарративы под видом журналиста и правозащитника. Он призвал уклоняться от мобилизации и пытался дискредитировать Силы безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленник создавал на улицах города и в общественных приемных госучреждений искусственные конфликтные ситуации с правоохранителями и военными.

Свои провокации он записывал на камеру мобильного телефона. Затем это видео выкладывал на YouTube-канале и собственных страницах в соцсетях с общей аудиторией более 12 тыс. пользователей.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ собрала новые доказательства агентурной сети ФСБ, которая под прикрытием УПЦ МП пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. По заказу врага они создавали материалы, направленные на разжигание религиозной ненависти, мгновенно "подхватываемые" центральными телеканалами и интернет-издание РФ для распространения ИПСО.

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