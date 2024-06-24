Под прикрытием УПЦ МП проводили информационные диверсии: СБУ собрала новые доказательства на агентурную сеть ФСБ

СБУ собрала новые доказательства на агентурную сеть ФСБ, которая под прикрытием УПЦ МП пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. По заказу врага они создавали материалы, направленные на разжигание религиозной ненависти, которые мгновенно подхватывали центральные телеканалы и интернет-издание РФ для распространения ИПСО.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ в столице и Киевщине и Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

"Служба безопасности задокументировала новые факты противоправной деятельности агентурной сети, которая проводила информационные диверсии по заказу ФСБ РФ. Члены этой преступной организации массово создавали и разгоняли прокремлевские нарративы и медийные провокации. Это должно было дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине. В марте этого года в результате комплексных мероприятий СБУ разоблачила участников группировки, четыре ключевых фигуранта были задержаны. Они находятся в СИЗО", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, следствием были получены дополнительные доказательства противоправной деятельности функционеров указанной агентурной сети. Главной целью фигурантов было расшатать общество на религиозной основе. Разоблаченные агенты стремились распространить провокационные материалы среди как можно большего круга лиц. Искаженная информация касалась участия государственных учреждений в процессе перехода религиозных общин от УПЦ к ПЦУ.

"В частности, на основании разработанного руководителями преступной организации сценария, члены агентурной сети сняли псевдо документальный фильм под названием "Пустые церкви Украины": что происходит с захваченными храмами УПЦ" и опубликовали на подконтрольных Youtube-платформах", – добавили в СБУ.

Было установлено, что разработка фильма проводилась в соответствии с полученными из России методическими рекомендациями. Эти "указания" определяли порядок действий функционеров, содержали прописанные шаблоны высказываний публичных лиц, информационные ресурсы, которые должны использоваться при подрывной деятельности. Также в "методичках" были указаны конкретные государственные лица и информационные ресурсы, против которых должны быть направлены фейки.

Подготовленный контент злоумышленники распространяли через десятки подконтрольных каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах Facebook и официальных сайтах епархий УПЦ (МП). Сразу после обнародования заказных материалов их мгновенно подхватывали центральные телеканалы и интернет-издание страны-агрессора РФ для распространения ИПСО.

В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры десяти участникам преступной организации, которая изготавливала и распространяла материалы об оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщено об изменении ранее уведомленного подозрения.

Им инкриминировано разжигание религиозной вражды и ненависти в составе преступной организации, государственная измена и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник напал на девушку, вырвал у нее сумку с телефоном и деньгами, а затем скрылся.

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