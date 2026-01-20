Под ударом был левый берег Киева: в полиции рассказали о последствиях российской атаки. Фото

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Враг продолжает воевать с гражданским населением Украины.

Что известно

"В ночь на 20 января враг снова совершил комбинированный массированный обстрел – под ударом был левый берег столицы", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в Днепровском районе взрывной волной повреждена многоэтажка и травмирована 59-летняя местная жительница. Также от падения обломков повреждены около двух десятков припаркованных автомобилей.

"Одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц", – уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

В Дарницком – повреждены окна и забор частного дома. В Деснянском – обломки БпЛА упали на территории кладбища. В обоих районах без пострадавших.

"Полицейские, спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на местах. Продолжается ликвидация и документирование последствий атаки РФ", – добавили в пресс-службе.

Что предшествовало

В ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 20 января, российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами. Также враг запустил баллистику, а позже стало известно о взлете стратегических бомбардировщиков противника и первом пуске крылатых ракет.

