Есть погибший, зафиксированы повреждения: последствия очередной российской атаки на Киевщину

В ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что предшествовало

"Сегодня ночью враг снова нанес коварный удар по Киевской области. В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте", – говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что также в результате террористической атаки РФ повреждены помещения двух автозаправочных станций.

Утром 15 января в Киеве прогремел взрыв. Оккупанты атаковали столицу ударным беспилотником, обломки которого упали на жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 20 января, российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами. Также враг запустил баллистику, а позже стало известно о взлете стратегических бомбардировщиков противника и первом пуске крылатых ракет.

