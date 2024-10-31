Под Киевом электричка сбила насмерть мужчину. Подробности трагедии

В Буче Киевской области поезд сбил мужчину, который находился на железнодорожном пути. От полученных травм гражданин погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят следствие.

По словам спасателей, 30 октября в 18:03 к ним поступило сообщение от медиков о том, что в Буче под колесами поезда погиб мужчина.

"Полицейские предварительно установили, что электропоезд сообщением Святошин – Немешаево совершил наезд на 40-летнего мужчину, который находился на железнодорожных путях. Машинист электропоезда применил сигнал и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось. От полученных травм местный житель погиб на месте", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека, открыто уголовное производство.

Напомним, в Буче Киевской области поезд сбил 21-летнюю девушку. По предварительной информации она была в наушниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 4 сентября, между станциями Буча и Ирпень поезд сбил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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