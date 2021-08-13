Под Киевом вспыхнул пожар в лесу. Эксклюзивные подробности и видео

В пятницу, 13 августа, сильный пожар вспыхнул в лесу вблизи села Лебедевка в Вышгородском районе на Киевщине. На опубликованных в сети кадрах видно сильное задымление, которое окутало местность.

По данным спасателей, там произошло возгорание лесной подстилки на площади два гектара. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Очевидцы сняли видео того, как дым постепенно охватывает большие участки леса, автомобильной дороги и других территорий.

Видео дня

Над ликвидацией возгорания леса работали бойцы ГСЧС и пожарная техника.

По данным Укргидрометценра, 14 августа на Киевщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме этого, высокий риск возникновения пожаров будет на Харьковщине, Луганщине, Сумщине, Полтавщине.

Під Києвом сталося масштабне загоряння у лісі



Джерело: https://t.co/IRm1jlS3Ox pic.twitter.com/rDj9H1coHJ — FENIX UA (@ua_fenix) August 13, 2021

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