Под Киевом вспыхнул пожар в лесу. Эксклюзивные подробности и видео
В пятницу, 13 августа, сильный пожар вспыхнул в лесу вблизи села Лебедевка в Вышгородском районе на Киевщине. На опубликованных в сети кадрах видно сильное задымление, которое окутало местность.
По данным спасателей, там произошло возгорание лесной подстилки на площади два гектара. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Очевидцы сняли видео того, как дым постепенно охватывает большие участки леса, автомобильной дороги и других территорий.
Над ликвидацией возгорания леса работали бойцы ГСЧС и пожарная техника.
По данным Укргидрометценра, 14 августа на Киевщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме этого, высокий риск возникновения пожаров будет на Харьковщине, Луганщине, Сумщине, Полтавщине.
Під Києвом сталося масштабне загоряння у лісі— FENIX UA (@ua_fenix) August 13, 2021
Джерело: https://t.co/IRm1jlS3Ox pic.twitter.com/rDj9H1coHJ
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 августа в Киеве произошел пожар на складах в районе Куреневки. А 9 августа в центре Бучи на Киевщине горел жилой дом. В обоих случаях информации о жертвах и пострадавших не поступало.
12 августа, на улице Михаила Бойчука в Киеве возник пожар в двухэтажном здании. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров, в нем сгорели гаражи, авто и СТО.