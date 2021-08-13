Под Киевом вспыхнул пожар в лесу. Эксклюзивные подробности и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
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Под Киевом вспыхнул пожар в лесу. Эксклюзивные подробности и видео

В пятницу, 13 августа, сильный пожар вспыхнул в лесу вблизи села Лебедевка в Вышгородском районе на Киевщине. На опубликованных в сети кадрах видно сильное задымление, которое окутало местность.

По данным спасателей, там произошло возгорание лесной подстилки на площади два гектара. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Очевидцы сняли видео того, как дым постепенно охватывает большие участки леса, автомобильной дороги и других территорий.

Пожар под Лебедевка
Видео дня

Над ликвидацией возгорания леса работали бойцы ГСЧС и пожарная техника.

Под Лебедевкой горел лес

По данным Укргидрометценра, 14 августа на Киевщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме этого, высокий риск возникновения пожаров будет на Харьковщине, Луганщине, Сумщине, Полтавщине.

Возгорание произошло в с. Лебедевка на Киевщине

Как сообщал OBOZREVATEL:

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