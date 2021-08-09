В Буче загорелся жилой дом, в небо поднялся столб дыма. Фото и видео

В центре города Буча Киевской области в понедельник, 9 августа, произошел серьезный пожар в жилом доме. По информации сети, жертв в результате инцидента нет.

О чрезвычайном происшествии вечером в понедельник сообщило местное Facebook-сообщество "Буча найкраще місто". В комментариях уточнили, что огонь загорелся в доме по улице Центральная. Роликом с места возгорания также поделился Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На записи видно, что из-за пожара в небо поднялся столб густого светлого дыма. Его было видно на автодороге.

Видео дня

На видео из Telegram-канала Thebuchacity заснято, как возле загоревшегося дома собрались жители города.

С огнем боролись сотрудники ГСЧС. Ведомство инцидент пока не комментировало.

Напомним, что 4 августа в Киеве случился массовый пожар на складах на Куреневке. Того же дня огонь вспыхнул недалеко от здания Офиса президента Украины. Загорелось трансформаторная будка, пострадавших не было.

А 1 августа в столице вспыхнул пожар вблизи ТРЦ "Пирамида", расположенного на улице Александра Мишуги. Окрестности затянуло густым черным дымом. Причиной назвали короткое замыкание в промышленном кондиционере.

Как писал OBOZREVATEL: