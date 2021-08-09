В Буче загорелся жилой дом, в небо поднялся столб дыма. Фото и видео
В центре города Буча Киевской области в понедельник, 9 августа, произошел серьезный пожар в жилом доме. По информации сети, жертв в результате инцидента нет.
О чрезвычайном происшествии вечером в понедельник сообщило местное Facebook-сообщество "Буча найкраще місто". В комментариях уточнили, что огонь загорелся в доме по улице Центральная. Роликом с места возгорания также поделился Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На записи видно, что из-за пожара в небо поднялся столб густого светлого дыма. Его было видно на автодороге.
На видео из Telegram-канала Thebuchacity заснято, как возле загоревшегося дома собрались жители города.
С огнем боролись сотрудники ГСЧС. Ведомство инцидент пока не комментировало.
Напомним, что 4 августа в Киеве случился массовый пожар на складах на Куреневке. Того же дня огонь вспыхнул недалеко от здания Офиса президента Украины. Загорелось трансформаторная будка, пострадавших не было.
А 1 августа в столице вспыхнул пожар вблизи ТРЦ "Пирамида", расположенного на улице Александра Мишуги. Окрестности затянуло густым черным дымом. Причиной назвали короткое замыкание в промышленном кондиционере.
Как писал OBOZREVATEL:
тем временем масштабные лесные пожары охватили Турцию и Грецию. Огонь также подобрался к жилым домам в столице Черногории Подгорице.
В Греции, которая переживает сильнейшую за 30 лет жару в +45 градусов, зафиксировали несколько очагов. Сильные ветры быстро разносили пламя. Из-за ЧП в стране как минимум восемь человек погибли, более 2000 были вынуждены покинуть свои дома.
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