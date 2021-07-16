Под Киевом водитель под наркотиками сбил женщину и влетел в АЗС: пострадавшая умерла в больнице. Фото

Водитель Opel Ascona, который в Яготине Киевской области сбил 62-летнюю женщину, а потом врезался в колонку автозаправочной станции, был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Пострадавшая, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице.

Об сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

"Двигаясь по дороге города Яготин 41-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением и сбил на пешехода. После автомобиль врезался в колонку автозаправки и загорелся", – рассказали в пресс-службе.

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Водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которые привели к смерти потерпевшего (часть 3 статьи 286-1 ККУ).

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в Киеве на улице Набережно-Рыбальской произошла авария с участием самосвала и микроавтобуса Chevrolet. В результате ДТП пострадала ведущая телеканала 1+1 Соломия Витвицкая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в среду, 14 июля, произошла авария с участием мотоцикла, грузовика и легкового авто. Женщина-водитель двухколесного транспорта погибла.