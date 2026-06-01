Под Киевом водитель легковушки, скрываясь от полиции, устроил смертельное ДТП. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области на трассе "Киев-Чоп" произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки, пытаясь скрыться от полиции, протаранил забор – от столкновения машина перевернулась, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, 30 мая, в 23:48 на автодороге "Киев-Чоп" на выезде из села Дмитровка произошло смертельное ДТП.

Предварительно было установлено, что 25-летний водитель автомобиля SEAT Ibiza, выезжая со второстепенной дороги, пересек сплошную линию, после чего, поехал с превышением скорости.

"Несмотря на законное требование патрульных полицейских остановиться, нарушитель продолжил двигаться на большой скорости, создавая опасность для себя и других участников дорожного движения. В дальнейшем, он не справился с управлением и машина въехала в забор и перевернулась", – уточнили в пресс-службе.

К сожалению, в результате ДТП 21-летняя женщина, которая находилась в салоне авто, погибла на месте. Водитель и другой 23-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы. По факту смертельной аварии начато досудебное расследование (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

