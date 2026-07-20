Под Киевом во время гонки столкнулись два мотоциклиста: есть пострадавшие. Момент ДТП попал на видео

В Киевской области на автодроме "Чайка" во время гонки столкнулись два мотоциклиста. В результате ДТП оба гонщика получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимацию.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства аварии установят правоохранительные органы.

Что известно

"Вчера (19 июля. – Ред.) на автодроме "Чайка" во время гонок произошла авария с участием двух мотоциклистов. Оба спортсмена сейчас находятся в реанимации", – говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть момент ДТП. Мотоциклы столкнулись при входе в поворот – один из них несколько раз перевернулся в воздухе, в то время как его водитель "пролетел" несколько метров и с силой ударился о ограждение.

Главные истории дня

Другой двухколесный транспорт тоже упал на бок, а затем, вместе со вторым спортсменом, едва не врезался в первого мотоциклиста.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водительница легковушки на скорости протаранила забор, в результате чего машина перевернулась. Как выяснилось, женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. В результате столкновения водитель двухколесного транспорта получил травмы, а его несовершеннолетний пассажир погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!