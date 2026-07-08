В Киевской области столкнулись микроавтобус и мотоцикл: погиб подросток. Подробности ДТП и фото

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. В результате столкновения водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, а его несовершеннолетний пассажир погиб.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, смертельное ДТП произошло 6 июля в городе Ржищев Обуховского района.

Предварительно установлено, что 34-летняя водительница Volkswagen, поворачивая налево, не пропустила мотоцикл Lifan, двигавшийся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение.

"18-летний водитель двухколесного транспортного средства с телесными повреждениями был доставлен в больницу, а его 17-летний пассажир скончался на месте происшествия", – добавили в полиции.

Главные истории дня

Водительницу микроавтобуса задержали и сообщили ей о подозрении по факту ДТП, в результате которого погиб человек (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как писал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии, зафиксированной камерой, водитель двухколесного транспорта получил травмы, от которых скончался в больнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!