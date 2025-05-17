Под Киевом в результате ДТП перевернулся грузовик, а у легковушки 'срезало' часть салона: есть погибший. Видео

Вблизи села Капитановка Киевской области в субботу, 17 мая, произошла авария с участием грузового авто и легковушки. В результате ДТП одна из машин перевернулась, есть погибший.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины смертельного ДТП установят правоохранители.

"Серьезное ДТП с опрокидыванием с участием грузовика и легковушки Skoda перед селом Капитановка на Житомирской трассе. К сожалению, есть погибший", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия ужасной аварии. Грузовое авто после столкновения выехало за пределы дороги и перевернулось на крышу. У легковушки в результате ДТП буквально "срезало" переднюю часть.

Напомним, на Гостомельском шоссе в Киевской области вечером в четверг, 15 мая, произошла жуткая авария – по предварительным данным водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota. Оба водителя погибли на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обухове Киевской области автомобиль Renault на скорости протаранил электроопору. В результате ДТП водитель машины от полученных травм погиб на месте.

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